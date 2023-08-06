



На почве ненависти: Подростка-мусульманина обвинили в убийстве гея в Бруклине

17-летнему подростку, который зарезал танцовщика на АЗС “Мобил” в Кони-Айленде, предъявили обвинения в убийстве на почве ненависти из-за “анти-гейских” и расистских заявлений.



Полиция сообщила, что подросток нанес смертельное ножевое ранение 28-летнему О'Ши Сибли около 23:00 29 июля на станции Mobil на Кони-Айленд-авеню.



“Есть много уничижительных заявлений против геев и чернокожих от обвиняемого”, – сообщил помощник начальника полиции Джо Кенни.



Мэр Адамс заявил, что убийство было “явно преступлением на почве ненависти”.



Задержанному подростку предъявлены обвинения в убийстве и преступлении на почве ненависти, а также в преступном хранении оружия.