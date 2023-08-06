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На почве ненависти: Подростка-мусульманина обвинили в убийстве гея в Бруклине
06.08.2023 15:22 Наталья Богинская

На почве ненависти: Подростка-мусульманина обвинили в убийстве гея в Бруклине

17-летнему подростку, который  зарезал  танцовщика на АЗС “Мобил” в Кони-Айленде, предъявили обвинения в убийстве на почве ненависти из-за “анти-гейских” и расистских заявлений.

Полиция сообщила, что подросток нанес смертельное ножевое ранение 28-летнему О'Ши Сибли около 23:00 29 июля на станции Mobil на Кони-Айленд-авеню. 

“Есть много уничижительных заявлений против геев и чернокожих от обвиняемого”, – сообщил помощник начальника полиции Джо Кенни. 

Мэр Адамс заявил, что убийство было “явно преступлением на почве ненависти”.

Задержанному подростку предъявлены обвинения в убийстве и преступлении на почве ненависти, а также в преступном хранении оружия.  

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