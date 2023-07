На Манхэттене вспыхнул строительный кран

В среду, 26 июля, на Манхэттене вспыхнул высокий строительный кран.



Судя по кадрам, распространяемым в соцсетях, пожар видно издалека.



В результате возгорания, стрелка крана начала заваливаться на небоскреб, после чего рухнула.



Согласно сообщению радиостанции WCBS 880, один пожарный и один гражданский получили легкие ранения.



Ближайшие улицы были перекрыты для движения транспорта. Пожарные пытаются потушить пламя.



A construction crane was on fire and collapsed on W41st St. 10th Avenue in #Manhattan , #NewYork City Wednesday morning. People in some nearby buildings are being evacuated. pic.twitter.com/VqcAQjdOvz

🚨🇺🇸 NEW YORK: A construction crane caught fire and collapsed in Manhattan's Hudson Yard neighborhood while working on a skyscraper on 41st Street and 10th Avenue, sending debris flying onto the streets below. No words on cause and on any injuries.#Biden #Trump pic.twitter.com/5hP4le6Vfq