



Мужчина нашел лотерейный билет на 100 000 долларов, убирая свой грузовик

Житель Вирджинии рассказал, что чистил свой грузовик, когда ему в руки попал билет лотереи Powerball, принесший ему 100 000 долларов. Об этом сообщает UPI.



Дуглас Герберт мыл свой грузовик в своем доме в Ричмонде, когда нашел несколько лотерейных билетов и решил их проверить. Один из них, билет на розыгрыш Powerball 14 июня, принес ему выигрыш в размере 100 000 долларов.



Билет, купленный в магазине Chubby's на Нью-Маркет-роуд в Хенрико, соответствовал четырем белым шарам и номеру Powerball. Герберт выбрал вариант Power Play, который увеличил приз в размере 50 000 долларов вдвое до 100 000 долларов.