



Месть за Сулеймани: Иранка ударила любовника из США ножом и избежала тюрьмы

23-летней эмигрантке из Ирана было предъявлено обвинение в покушении на убийство, нанесении побоев с применением смертоносного оружия и краже со взломом. Она нанесла удар ножом своему любовнику, Даниэлю Тревино, в шею, когда они занимались сексом в марте 2022 года. Позже она согласилась признать себя виновной по двум пунктам обвинения.



Суд 2 августа приговорил Никубин к трем годам условно. Обвиняемая сообщила суду, что страдает от проблем с психическим здоровьем, включая тяжелую депрессию, шизофрению и биполярное расстройство.



Сообщается, что Никубин познакомилась с Тревино на сайте знакомств Plenty of Fish, и они вместе сняли номер в отеле Sunset Station. Пара начала заниматься сексом, Никубин завязала глаза Тревино, выключила свет и ударила его ножом в шею.



Адвокат Никубин утверждал, что обвинение в покушении на убийство было “неуместным”, указывая на то, что его клиентка не собиралась убивать любовника.



“Никубин конкретно заявила, что не хочет убивать его, а только хотела “причинить ему боль”, – сказал он.



Тревино, в свою очередь, заявил судье, что простил Никубин, “но что бы ни решил сделать закон, это зависит от закона”.



В отчете, поданном полицейским управлением, говорится, что Никубин ударила Тревино ножом “в отместку американским войскам за убийство Касема Сулеймани в результате атаки беспилотника в январе 2020 года”.



“Я имею в виду, что США убили Сулеймани. Пролилось много крови”, – сказала обвиняемая полицейским перед арестом. “Так что, мне кажется, справедливо пролить американскую кровь”.



Адвокат Никубин утверждал в суде, что эти заявления о Сулеймани были “частью психотического эпизода”.



“У меня был диагностирован ряд расстройств, включая тяжелую депрессию, шизофрению и биполярное расстройство”, – заявила Никубин. “Я отрицала эти диагнозы. Хотя мне прописывали лекарства для их лечения моих заболеваний, я сначала их не употребляла”.



Она извинилась перед Тревино, сказав: “Самое главное, я хочу выразить свои глубочайшие извинения Даниэлю за вред, который я причинила”.