



Мел Гибсон не будет почетный гостем на Марди Гра в Новом Орлеане

Организаторы Марди Гра в Новом Орлеане в воскресенье отказались от своего решения принять голливудского актера и режиссера Мела Гибсона в качестве знаменитого гостя на параде после того, как против этого назначения возникла протесты, в том числе со стороны местных еврейских групп.



О приглашении Гибсона в качестве почетного гостя парада, запланированного на 18 февраля, стало известно в субботу.



Однако это решение вызвало резкую реакцию со стороны Антидиффамационной лиги (ADL), Еврейской федерации Большого Нового Орлеана и Совета раввинов Большого Нового Орлеана, которые в совместном заявлении сослались на "длинный послужной список" Гибсона как "антисемита, расиста и женоненавистника", и его "нерешительные попытки извиниться".



В воскресенье организотор мероприятия "Krewe of Endymion" заявил, что менее чем через 24 часа после объявления о роли Гибсона он "получил существенные отзывы" и некоторые из них "содержали угрозы, которые вызывают у нас большое беспокойство". Группа не уточнила ни характер угроз, ни их источник.



"В интересах безопасности наших участников, специальных гостей и всех, кто приветствует нас на улицах, Мел Гибсон не будет выступать в качестве почетного гостя на нашем параде 2023 года", — говорится в заявлении.



Пользователи социальных сетей также выразили удивление по поводу выбора Гибсона. Один из них написал в Твиттере "Мел Гибсон? Дэвид Дьюк был недоступен?", имея ввиду бывшего лидера Ку-клукс-клана.



Еврейские группы, которые выразили свое несогласие с включением Гибсона, приветствовали это решение, но заявили, что в первую очередь были "потрясены" его назначением.



"Учитывая его историю разжигания антисемитизма и других форм ненависти, мы считаем его выбор в качестве почетного гостя совершенно оскорбительным и недальновидным", — говорится в совместном заявлении.



Гибсон печально известен пьяными высказываниями в 2006 году о том, что евреи несут ответственность за "все войны в мире". Также он пропагандировал антисемитские стереотипы в своем блокбастере 2004 года "Страсти Христовы". С тех пор он стремился снова завоевать благосклонность еврейской общины, даже сделав пожертвование на проект помощи пережившим Холокост.