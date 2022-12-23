



Медбрат 10 лет насиловал спящих пациенток

В США медицинский брат обвиняется в изнасиловании пациенток, которые он якобы совершал в течение лет.



Против него подан коллективный иск во вторник компанией Rathod Mohamedbhai LLC.



Уточняется, что преступления медсотрудника были зафиксированы на телефон дипломированной медсестры в больнице Святой Марии, SCL Health и Intermountain Healthcare.



"61-летний Кристофер Ламброс предположительно находился под действием наркотиков и подвергся сексуальному насилию и/или снимал непристойные фотографии и видео пациентов в течение не менее 10 лет, когда он был медбратом, в основном в отделении интенсивной терапии в Гранд-Джанкшен", – сказано в сообщении.



Мужчина получил лицензию медбрата в Колорадо 12 июня 2012 года. Примерно в то же время он был принят на работу в Saint Mary's, SCL Health. В иске утверждается, что больницы несут ответственность за предполагаемые действия, совершенные в их учреждениях за последние 10 лет, и должны нести ответственность за "многочисленные корпоративные неудачи, которые позволили Lambros жестоко обращаться с пациентами и вторгаться в их частную жизнь".



В ходе расследования обнаружено около четырех терабайт данных с 700 000 фотографий с мобильных телефонов и 65 000 часов видео с мобильных телефонов, связанных с его предполагаемым употреблением наркотиков и сексуальным насилием над пациентами.



Ламброс накачивался наркотиками пациентов, подвергал их сексуальноному насилию и / или делал непристойные фотографии и / или видео для сексуального удовлетворения сотен, если не тысяч, пациентов в больнице. Судя по записям,он был поклонником убийцы Декстера, который убивал представителей ЛБТ-сообщества. В его палате, где сейчас содержится насильник, установлены камеры наблюдения.

