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Маск дал обещание касательно предвыборной кампании Трампа
06.03.2024 18:46 Алина Груднева

Маск дал обещание касательно предвыборной кампании Трампа

Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что не будет давать деньги на предвыборную кампанию кандидатам в президенты США, в том числа, Дональду Трампу.

Об этом он написал в своей социальной сети X.

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"Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - коротко ответил он.
 

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