Маск дал обещание касательно предвыборной кампании Трампа
Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что не будет давать деньги на предвыборную кампанию кандидатам в президенты США, в том числа, Дональду Трампу.
Об этом он написал в своей социальной сети X.
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"Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - коротко ответил он.
Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024