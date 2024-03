Маск дал обещание касательно предвыборной кампании Трампа

Американский миллиардер Илон Маск пообещал, что не будет давать деньги на предвыборную кампанию кандидатам в президенты США, в том числа, Дональду Трампу.



Об этом он написал в своей социальной сети X.



"Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - коротко ответил он.



Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President