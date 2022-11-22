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Машина врезалась в магазин Apple в США: один человек погиб
22.11.2022 04:45 Ольга Белозерова

Машина врезалась в магазин Apple в США: один человек погиб

В результате инцидента, в ходе которого автомобиль протаранил стеклянную витрину магазина Apple в Массачусетсе, погиб один человек. 

Еще 16 человек получили ранения, сообщает ВВС.

"Внедорожник темного цвета проехал на неопределенной скорости через стеклянное окно и задел несколько человек", - заявил начальник полиции Дэйв Джонс.

В больнице заявили, что некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы и могли лишиться конечностей. 

Власти выясняют причины аварии.

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