



Машина врезалась в магазин Apple в США: один человек погиб

В результате инцидента, в ходе которого автомобиль протаранил стеклянную витрину магазина Apple в Массачусетсе, погиб один человек.



Еще 16 человек получили ранения, сообщает ВВС.



"Внедорожник темного цвета проехал на неопределенной скорости через стеклянное окно и задел несколько человек", - заявил начальник полиции Дэйв Джонс.



В больнице заявили, что некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы и могли лишиться конечностей.



Власти выясняют причины аварии.