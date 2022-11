Машина врезалась в магазин Apple в США: видео

По меньшей мере пять человек пострадали после того, как автомобиль врезался в магазин Apple в американском штате Массачусетс.



На кадрах с места происшествия видна зияющая дыра в стеклянном фасаде магазина.



Отмечается, что полиция вызвала эвакуатор, чтобы вывезти автомобиль, разбивший витрину.





🚨#BREAKING: Multiple injured after a vehicle crashed into an Apple Store ⁰

📌#Hingham l #MA ⁰⁰Dozens of emergency crews are responding to multiple people injured after a vehicle slams into Apple Store in store at Hingham MA. At least 10 people are reported injured currently pic.twitter.com/Cw81I3v2bm