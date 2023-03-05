



Майкл Блумберг: Израиль готовится к катастрофе

Майкл Блумберг, основатель Bloomberg и Bloomberg Philanthropies, занимавший пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 год, выступил против судебно-правовой реформы в Израиле. Его открытое письмо в воскресенье 5 марта опубликовало издание The New York Times.



"За более чем 20 лет общественной жизни я неизменно поддерживал Израиль и его народ как словом, так и делом, в том числе путем строительства там медицинских учреждений, в качестве соучредителя центра лидерства, а также поддержки его инновационных местных программ и финансирования других добрых дел. Я никогда не вмешивался в ее внутреннюю политику и не критиковал инициативы ее правительства. Но моя любовь к Израилю, мое уважение к его народу и моя забота о его будущем теперь побуждают меня выступить против попытки нынешнего правительства фактически отменить независимую судебную систему страны", - пишет Блумберг.



Блумберг говорит, что падение в последнее время шекеля - прямое следствие продвигаемой реформы, и свидетельствует об экономическом ущербе для страны.



"Тревожным признаком является то, что некоторые люди уже начали выводить деньги из страны и пересматривать свои планы будущего роста там. Как владелец международной компании, я их не виню. Компании и инвесторы придают огромное значение сильным и независимым судебным системам, поскольку суды помогают защитить их не только от преступности и коррупции, но и от злоупотреблений со стороны правительства. Не менее важно, что они защищают то, что больше всего ценят их сотрудники: права и свободы личности", - говорится в письме.



Приверженность Израиля правовой защите от дискриминации и политического преследования сыграла решающую роль в его развитии как "страны стартапов", способной конкурировать с Силиконовой долиной и другими технологическими центрами за высококвалифицированных рабочих, считает Блумберг.



И немаловажная заслуга в невероятном росте экономического положения Израиля принадлежит премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Блумберг уверен, что "ни один премьер-министр не сделал больше для превращения своей экономики в глобальную электростанцию". Тем не менее, нынешний политический курс ведет страну к потере всех достижений, а "экономический ущерб может сделать цену, которую Великобритания платит за Brexit, похожей на пустяки".



Безопасность Израиля частично основана на отношениях с Соединенными Штатами, построенных на общих ценностях — свободе, равенстве, демократии — которые могут поддерживаться только приверженностью верховенству закона, включая независимую судебную систему, способную его поддерживать. Если Израиль откажется от этого долгосрочного обязательства и изменит свою модель управления на модель, отражающую модели авторитарных стран, он рискует ослабить свои связи с Соединенными Штатами и другими свободными странами.



Соединенным Штатам удалось противостоять сильнейшим ударам по демократии в последние годы, включая постыдную попытку воспрепятствовать мирной передаче власти, благодаря системе сдержек и противовесов. Но Соединенные Штаты также имеют роскошь, которой нет у Израиля: дружественные соседи на границах.



"Мы могли позволить себе некоторые болезненные национальные разделения, не опасаясь, что наши соседи могут использовать их в военных целях. Израиль не может. Он находится в одном из самых опасных районов мира, сталкиваясь с угрозами со стороны Ирана и других стран, которые г-н Нетаниягу справедливо называет экзистенциальными. Чем более он разделен дома, тем слабее он кажется своим врагам", - пишет Блумберг.



"Страны, граничащие с внешними врагами, еще больше нуждаются в поиске внутреннего компромисса, и я очень надеюсь, что г-н Нетаниягу убедит свою коалицию в необходимости прислушаться к призыву президента Исаака Герцога отступить и замедлить темпы... Близкие союзники, связанные общими ценностями, объединяются в трудные времена — не только для того, чтобы поддерживать друг друга, но и для того, чтобы подтвердить наши нерушимые обязательства по защите этих ценностей. И именно поэтому я сейчас говорю об этом", - заключает Майкл Блумберг.