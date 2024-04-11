



Майк Джонсон: Байден превратился в антиизраильского президента

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обрушился с критикой на президента Джо Байдена и обвинил его в том, что он перешел на "антиизраильские" настроения в стремлении потворствовать левым.



"Демократы тоже слабы в отношении Израиля, и это их поддержка Израиля. Для нас довольно удивительно, что произошел такой резкий сдвиг". ХАМАС удерживает более 130 заложников", - сказал Джонсон на пресс-конференции, слова которого приводит The New York Post.



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"Позорно, но с 7 октября Джо Байден превратился в антиизраильского президента. По-другому это никак не охарактеризовать", - добавил он.



"Похоже, он больше озабочен тем, чтобы умиротворить антисемитизм в своей среде, чем тем, чтобы быть на стороне нашего исторического и жизненно важного союзника", - продолжил Джонсон.



Комментарии Джонсона - это уже второй случай за последние дни, когда он критикует демократов за их позицию в отношении Израиля.

