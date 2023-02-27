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Мадонна потеряла старшего брата Энтони Чикконе
27.02.2023 13:25 Евгения Маркова

Мадонна потеряла старшего брата Энтони Чикконе

Старший брат Мадонны , Энтони Чикконе, умер в возрасте 66 лет, подтвердил член семьи.

Новость о смерти Энтони впервые сообщил в воскресенье его шурин, музыкант Джо Генри.

Рядом с черно-белой фотографией Энтони в молодости Джо написал на своей странице в Instagram: "Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул этот земной мир. Я знал его с 15 лет, со времен нашей юности в Мичигане".


Вспоминая Энтони как "сложного персонажа", Джо сказал: "Я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел показать".

Мадонна лайкнула пост, но пока публично не прокомментировала смерть своего брата.

Никаких дополнительных подробностей о смерти Энтони ни семья, ни СМИ не сообщили.

Энтони Чикконе жил в Мичигане, где он и его семь братьев и сестер родились и выросли.

В последние годы национальные средства массовой информации сообщали, что Энтони одно время был бездомным и провел время в реабилитационном центре.
 

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