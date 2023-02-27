



Мадонна потеряла старшего брата Энтони Чикконе

Старший брат Мадонны , Энтони Чикконе, умер в возрасте 66 лет, подтвердил член семьи.



Новость о смерти Энтони впервые сообщил в воскресенье его шурин, музыкант Джо Генри.



Рядом с черно-белой фотографией Энтони в молодости Джо написал на своей странице в Instagram: "Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул этот земной мир. Я знал его с 15 лет, со времен нашей юности в Мичигане".

Вспоминая Энтони как "сложного персонажа", Джо сказал: "Я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел показать".Мадонна лайкнула пост, но пока публично не прокомментировала смерть своего брата.Никаких дополнительных подробностей о смерти Энтони ни семья, ни СМИ не сообщили.Энтони Чикконе жил в Мичигане, где он и его семь братьев и сестер родились и выросли.В последние годы национальные средства массовой информации сообщали, что Энтони одно время был бездомным и провел время в реабилитационном центре.