Кошмар закончился: В США розыск сбежавшего убийцы завершился через две недели

По данным полиции штата Пенсильвания, Данило Кавальканте, осужденный убийца, сбежавший из тюрьмы в Пенсильвании две недели назад, был схвачен американскими войсками утром 13 сентября. В розыске приняли участие сотни сотрудников правоохранительных органов на местного и федерального уровня, местное сообщество было потрясено страхом вторжения преступника в дом.



Кавальканте отбывал наказание за жестокое убийство своей бывшей девушки на глазах у ее детей. Он также предположительно убил человека в Бразилии.

Ему удалось подняться на крышу по отвесной стене, перелезть через забор, пробраться через колючую проволоку и убежать в лес. Беглеца ловили почти две недели. Кавальканте передвигался ночами, пил воду из ручьев, а из еды у него первое время был лишь арбуз, украденный на ферме. Однако потом он, забираясь в дома, смог раздобыть одежду, еду, оружие и даже побриться. Беглеца неоднократно видели местные жители, но задержать его не удавалось.



“Наш кошмар наконец-то закончился”, – заявила в среду утром окружной прокурор округа Честер Деб Райан.



Захват Кавальканте был поистине драматичным. По данным американских СМИ, его задержание произошло около 8 часов утра в среду в округе Честер, недалеко от Филадельфии. По данным властей, в операции участвовали вертолет и более 20 тактических офицеров. Полицейским удалось определить местонахождение преступника с помощью тепловых сигналов. Они обнаружили осужденного спящим, лежащим на украденном ружье. Он попытался сбежать, но был задержан полицейской собакой, которая набросилась на него.



Элени Кавальканте, сестра сбежавшего преступника, была арестована иммиграционной и таможенной службой США. В настоящее время ее депортируют за то, что она помогла сбежать брату и отказалась сотрудничать со следствием.







@USMS_Philly was proud to support the @PAStatePolice 2-week manhunt for Danelo Calvalcante. The U.S. Marshals Service provided investigative expertise and significant technical resources. Thank you to all the LE agencies and the community for supporting this operation. pic.twitter.com/QLfGMQUaIA