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Корпус морской пехоты США планирует приобрести 44 установки "Железного купола"
26.08.2023 15:56 Ирина Демьянова

Корпус морской пехоты США планирует приобрести 44 установки "Железного купола"

Корпус морской пехоты США (USMC) планирует закупить десятки пусковых установок "Железный купол" и тысячи ракет-перехватчиков в рамках сделки, стоимость которой может составлять сотни миллионов долларов, сообщило издание War Zone со ссылкой на публично доступное в Интернете уведомление о закупках.

Сделка, согласно которой морская пехота США закупит около трех батарей системы Iron Dome, будет заключена с компанией Raytheon, которая заключила соглашение с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems на поставку системы в США.

Генеральным подрядчиком разработки и производства Iron Dome является компания Rafael, которая адаптировала систему к требованиям морской пехоты США и помогала с поддержкой испытаний.

В рамках сделки морская пехота США закупит 44 пусковые установки и 1840 перехватчиков “Тамир”.

Сделка Корпуса морской пехоты по “Железному куполу” находится в разработке.

 

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