



Корпус морской пехоты США планирует приобрести 44 установки "Железного купола"

Корпус морской пехоты США (USMC) планирует закупить десятки пусковых установок "Железный купол" и тысячи ракет-перехватчиков в рамках сделки, стоимость которой может составлять сотни миллионов долларов, сообщило издание War Zone со ссылкой на публично доступное в Интернете уведомление о закупках.



Сделка, согласно которой морская пехота США закупит около трех батарей системы Iron Dome, будет заключена с компанией Raytheon, которая заключила соглашение с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems на поставку системы в США.



Генеральным подрядчиком разработки и производства Iron Dome является компания Rafael, которая адаптировала систему к требованиям морской пехоты США и помогала с поддержкой испытаний.



В рамках сделки морская пехота США закупит 44 пусковые установки и 1840 перехватчиков “Тамир”.



Сделка Корпуса морской пехоты по “Железному куполу” находится в разработке.



