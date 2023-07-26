



Конгресс США проводит слушания по НЛО

Комитет Палаты представителей собрался 26 июля в Вашингтоне, чтобы провести долгожданное слушание по вопросу, укрывает ли правительство США инопланетный космический корабль. Об этом пишет The Guardian.



Комитет по надзору Палаты представителей проводит первые публичные слушания в рамках расследования НЛО через несколько недель после того, как бывший сотрудник разведки обнародовал заявления о том, что правительство владеет “неповрежденным и частично неповрежденным” инопланетным транспортным средством.



Дэвид Груш, который руководил анализом UAP – группы по неопознанным воздушным явлениям Unidentified Aerial Phenomena, которая находится в подчинении замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности – и предположил, что США столкнулись со “злонамеренными инопланетными пилотами”, стал одним из свидетелей на публичных слушаниях в Конгрессе. В июне он также сообщил французской газете Le Parisien, что у США есть “корабль, похожий на колокол”, который правительство Бенито Муссолини вернуло в северную Италию в 1933 году.



Утверждение Груша о том, что федеральное правительство скрывает доказательства существования инопланетян от Конгресса, вызвало бурю негодования, что побудило Комитет по надзору начать немедленное расследование. Свидетель заявил, что его сегодняшние показания “основаны на информации, предоставленной людьми с давним послужным списком”. Он утверждает, что многие из них поделились “убедительными доказательствами” в виде фотографий, официальной документации и засекреченных устных показаний.



Груш сообщил, что “на основе опроса более 40 свидетелей за четыре года” знает “точные места, где находится эта техника, “и эти места были указаны генеральному инспектору, а некоторые из них – разведке”.



Бывший разведчик утверждает, что в местах предполагаемых аварий были найдены "нечеловеческие биологические вещества”. Он отметил, что ему известно о "многочисленных коллегах", получивших физические травмы “в результате деятельности UAP и людей из федерального правительства США”. На просьбу рассказать об этом подробнее Груш ответил, что "не может вдаваться в подробности".



На вопрос о том, были ли найдены тела пилотов с разбившихся аппаратов, Груш ответил: “Как я уже публично заявлял в интервью NewsNation, в некоторых из них были обнаружены биологические вещества”.



“Нечеловеческие”, – уточнил он. “Такова была оценка людей, непосредственно знакомых с программой”.

