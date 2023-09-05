



Китайские граждане более ста раз пытались проникнуть на военные базы в США



За последние годы граждане Китая, иногда под видом туристов, не менее 100 раз пытались проникнуть на военные базы и режимные объекты в США.



Об этом в газете Wall Street Journal сообщили американские официальные лица, которые охарактеризовали эти инциденты как возможные угрозы шпионажа.



В прошлом году министерство обороны, ФБР и другие ведомства провели проверку, чтобы попытаться ограничить эти инциденты, среди которых были попытки проникнуть за ворота американских военных баз без соответствующего разрешения.