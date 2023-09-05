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Китайские граждане более ста раз пытались проникнуть на военные базы в США
05.09.2023 17:45 Аркадий Бочаровский

Китайские граждане более ста раз пытались проникнуть на военные базы в США


За последние годы граждане Китая, иногда под видом туристов, не менее 100 раз пытались проникнуть на военные базы и режимные объекты в США. 

Об этом в газете Wall Street Journal сообщили американские официальные лица, которые охарактеризовали эти инциденты как возможные угрозы шпионажа. 

В прошлом году министерство обороны, ФБР и другие ведомства провели проверку, чтобы попытаться ограничить эти инциденты, среди которых были попытки проникнуть за ворота американских военных баз без соответствующего разрешения.

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