



Кирби: Мы обдумываем запрос у Конгресса дополнительных средств для Украины

В администрации президента Соединенных Штатов Америки допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине в случае необходимости, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



Во время брифинга Кирби отметил, что объемы нового запроса Вашингтона в Конгресс объемом 24 миллиарда долларов для поддержки Украины обоснованы расчетами.



Кирби также заявил, что если объем нового пакета для Украины окажется недостаточным, правительство США "не постесняется снова пойти в Конгресс" с запросом о дополнительном финансировании "если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше".