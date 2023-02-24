



Киномагнат Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы за изнасилование актрисы

В четверг судья Лос-Анджелеса приговорил бывшего американского кинопродюсер Харви Вайнштейна к еще 16 годам тюремного заключения после того, как присяжные признали его виновным в изнасиловании и сексуальном домогательстве в отношении итальянской актрисы и модели.



Тюремный срок вместе с 23 годами, которые он получил в 2020 году за аналогичное преступление в Нью-Йорке, составляет, вероятно, пожизненное заключение для 70-летнего мужчины.



Вайнштейн, сидящий в инвалидной коляске и одетый в тюремную одежду, напрямую обратился к судье Верховного суда Лос-Анджелеса Лизе Б. Ленч, заявив: "Я утверждаю, что я невиновен. Я никогда сексуально не домогался и не насиловал Джейн Доу 1". Женщина, ставшая жертвой Вайнштейна, рыдала в зале суда, когда он говорил.



Жертва дала показания в суде и рассказала о боли, которую испытала после нападения Вайнштейна.



"До той ночи я была очень счастливой и уверенной в себе женщиной. Я ценила себя и отношения, которые у меня были с Богом. У меня были надежды на будущее. Все изменилось после того, как подсудимый жестоко избил меня. Нет достаточно длительного тюремного заключения, чтобы компенсировать ущерб", — сквозь слезы сказала женщина, которую в суде называли только Джейн Доу 1, не разглашая ее настоящего имени.



В декабре присяжные признали Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и двум пунктам обвинения в сексуальном насилии в отношении женщины, которая на открытии судебного процесса в октябре дала драматический и эмоциональный отчет о том, как он без приглашения пришел в ее номер в отеле во время кинофестиваля 2013 года и напал на нее.



Ленч приговорил Вайнштейна к восьми годам за изнасилование, шести годам за насильственное оральное совокупление и двум годам за насильственное проникновение посторонним предметом, всего 16 лет.



Его адвокаты потребовали, чтобы суд смягчил приговор до трех лет по каждому пункту обвинения и чтобы приговоры исполнялись одновременно.



"Мистер Вайнштейн сделал много хорошего для многих людей за свою 50-летнюю карьеру. Он был человеком, которого многие известные кинозвезды поблагодарили бы в своих речах на Оскаре", — сказал судье адвокат Вайнштейна Марк Верксман.



Верксман сослался на возраст и очень слабое здоровье Вайнштейна, предположив, что длительный срок сделает маловероятным, что он когда-либо увидит своих пятерых детей за пределами тюрьмы.



"Это выдуманная история. Джейн Доу 1 - актриса. Она может вызвать слезы", — сказал Вайнштейн, который настаивал на том, что никогда не встречал эту женщину.



"Пожалуйста, не приговаривайте меня к пожизненному заключению. Я этого не заслуживаю. В этом деле столько всего не так", — сказал Вайнштейн в своей речи в суде.



Присяжные оправдали Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах к массажистке и не смогли вынести вердикт по пунктам, касающимся двух других женщин.



Защита утверждает, что Вайнштейн занимался сексом по обоюдному согласию с двумя женщинами, и что двое других полностью выдумывали инциденты.



Ленч вынес приговор в четверг после того, как отклонил ходатайство адвокатов Вайнштейна о новом судебном разбирательстве. В аргументах они заявили, что судья был не прав, исключив из доказательств сообщения, свидетельствующие о том, что итальянская модель имела сексуальные отношения с директором кинофестиваля, который она посещала во время нападения.



Адвокат защиты Алан Джексон сказал, что законы о защите от изнасилований, исключающие сексуальную историю жертвы, здесь неуместны, потому что защита использовала бы сообщения, чтобы показать, что женщина лжесвидетельствовала и подорвала доверие к себе, когда она свидетельствовала, что она и директор фестиваля, Паскаль Видекомини, были просто друзьями и коллегами.



Джексон утверждал, что сообщения также подкрепили бы аргументы защиты о том, что женщина даже не находилась в своем гостиничном номере, где, по ее свидетельству, произошло нападение, а была с Викедомини.



Защита предоставила судье письменные показания присяжных, двое из которых присутствовали при вынесении приговора, о том, что доказательства могли заставить их принять другое решение.



Ленч назвал заявления присяжных "спекуляциями" о том, как могли бы быть использованы доказательства, не относящиеся к делу по закону.



Этот вопрос, вероятно, будет в центре предстоящей апелляции Вайнштейна.



Прокуратура и адвокаты Вайнштейна отказались комментировать приговор.



Верховный суд Нью-Йорка согласился заслушать его апелляцию по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. И прокуроры в Лос-Анджелесе еще не сказали, будут ли они повторно выдвигать обвинения против Вайнштейна по пунктам обвинения, по которым им не удалось вынести вердикт. Слушание по поводу возможного повторного судебного разбирательства назначено на следующий месяц.



На сегодняшний день Вайнштейн получит возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобожденим в 2039 году.

