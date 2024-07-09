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Карин Жан-Пьер: У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона
09.07.2024 12:16 MIGnews.com

Карин Жан-Пьер: У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона

Официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопросы относительно состояния здоровья президента США Джозефа Байдена.


 "Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет", - сказала она на брифинге журналистам. При этом Жан-Пьер отметила, что Байден трижды посещал невролога в рамках ежегодных медицинских осмотров. 
 
Буквально позавчера газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О’Коннор в январе провел встречу с неврологом Кевином Канардом, который специализируется на болезни Паркинсона. По данным газеты, Канард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.
 
Опасения по поводу состояния здоровья Байдена усилились после его неудачного выступления на предвыборных теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Байден запинался, не всегда мог закончить мысль и выглядел очень уставшим. Но после неудачных дебатов президент США сделал заявление, которое было бы уместно в кругу домашних, но никак не для политика такой супердержавы как США. Байден сказал, что попросит больше не назначать ему никаких встреч после 20.00, чтобы он мог раньше ложиться спать.



 

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