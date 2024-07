Карин Жан-Пьер: У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона

Официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопросы относительно состояния здоровья президента США Джозефа Байдена.

Over the last 10 days, @POTUS has been hitting the road and meeting directly with the American people, as well as continuing his job as leader of the country. pic.twitter.com/yZcitcOfWI