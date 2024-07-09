



Карин Жан-Пьер: У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона

Официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопросы относительно состояния здоровья президента США Джозефа Байдена.

Over the last 10 days, @POTUS has been hitting the road and meeting directly with the American people, as well as continuing his job as leader of the country. pic.twitter.com/yZcitcOfWI — Karine Jean-Pierre (@PressSec) July 8, 2024

"Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет", - сказала она на брифинге журналистам. При этом Жан-Пьер отметила, что Байден трижды посещал невролога в рамках ежегодных медицинских осмотров.Буквально позавчера газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О’Коннор в январе провел встречу с неврологом Кевином Канардом, который специализируется на болезни Паркинсона. По данным газеты, Канард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.Опасения по поводу состояния здоровья Байдена усилились после его неудачного выступления на предвыборных теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Байден запинался, не всегда мог закончить мысль и выглядел очень уставшим. Но после неудачных дебатов президент США сделал заявление, которое было бы уместно в кругу домашних, но никак не для политика такой супердержавы как США. Байден сказал, что попросит больше не назначать ему никаких встреч после 20.00, чтобы он мог раньше ложиться спать.