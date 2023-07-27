



Как в джакузи: вода у побережья Флориды прогрелась до 39 градусов

На большей части Соединенных Штатов установилась сильная жара, был достигнут новый рубеж - буй во Флориде зарегистрировал потрясающую температуру воды - 39 градусов.



Это произошло после того, как в воскресенье тот же буй в заливе Манати зарегистрировал температуру воды 38 градуса. Для сравнения, средняя температура воды в джакузи составляет 38-39 градуса.



Хотя эти показания можно было бы счесть возможным отклонением от нормы или ошибкой датчика, соседние буи зафиксировали аналогичные высокие температуры: 37 градусов в Мюррей Кэй и 36,8 градусов в Джонсон Кэй.



Еще одной причиной серьезного отношения к этим показаниям температуры воды является тот факт, что эксперты отслеживают исключительно теплые показатели температуры воды, которые с начала июля колеблются в пределах 33-36 градусов.



На протяжении большей части месяца определяющим фактором была необычная для летних месяцев погода в регионе. Это - режим застоя, подпитываемый сильной областью высокого давления, который привел к тому, что в течение нескольких дней температура воздуха была выше средней, а во многих случаях и рекордной.



При этом пассаты были слабее, чем обычно. Пассаты обычно вызывают юго-восточные ветры и морской бриз на юге Флориды, что помогает удерживать температуру поверхности моря. Вместо этого западные ветры были слабыми, что позволило поверхности моря нагреться.



Тем не менее, несмотря на то, что месяц рекордных температур воды уже вошел в историю, показатели 39-градусной температуры воды в воскресенье и понедельник ошеломили экспертов.