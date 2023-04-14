



Исторический дождь в Южной Флориде: из-за наводнения закрыты школы и аэропорт

Форт-Лодердейл и некоторые районы Южной Флориды были затоплены в результате дождя, выпадающего 1 раз в 1000 лет, что привело к чрезвычайному наводнению в округе Бровард. Власти объявили о закрытии школ и аэропорта. Многие дороги непроходимы. Большое количество автомобилей брошено на дорогах.

В то время как дождь в четверг не достигнет количества осадков, выпавших в среду, он будет проблематичным и создаст дополнительные наводнения, сообщила Национальная метеорологическая служба. Возможны порывистый ветер, мелкий град и даже отдельные смерчи.



По данным метеорологической службы Майами, округ Броуард находится под угрозой наводнения до 8 утра по восточному времени.

Согласно утреннему обновлению в четверг из офиса Национальной метеорологической службы в Майами, с полудня среды в районе Форт-Лодердейл выпало от 14 до 20 дюймов дождя. Наводнение — "самое сильное наводнение, которое я когда-либо видел", — сказал один из мэров.



"Такое количество дождя в сутки невероятно редкое явление для Южной Флориды", — сказала метеоролог Ана Торрес-Васкес из службы прогнозов погоды в Майами.



По словам Торрес-Васкес, количество осадков от 20 до 25 дюймов аналогично тому, что этот район может получить при сильном урагане в течение более чем одного дня.



"Несмотря на то, что проливной дождь закончился, многие дороги остаются закрытыми", — сообщили в метеослужбе, добавив, что наводнение, как ожидается, продолжится.



Ранее Форт-Лодердейл "испытывал сильное наводнение в нескольких районах города", сообщила пожарная служба Форт-Лодердейла в социальных сетях, предупредив, чтобы держаться подальше от дорог, поскольку транспортные средства могут застрять или уйти под воду.



Чрезвычайная ситуация с внезапным наводнением — наивысший уровень предупреждения о наводнении — который действовал в некоторых частях Южной Флориды, включая Форт-Лодердейл, истек в начале четверга.



В четверг ожидаются новые ливни и сильные штормы.

First look at flooding at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport. Airport remains closed through at least noon today. pic.twitter.com/u1Ed1rpzVC — WSVN 7 News (@wsvn) April 13, 2023