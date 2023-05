Инвесторы потеряли более $54 млрд в связи с крахом региональных банков США

В результате краха четырех американских кредиторов в этом году инвесторы понесли потери на сумму более $54 млрд, после того как крах First Republic Bank пополнил груду почти ничего не стоящих ценных бумаг и отправил акции других банков в падение, пишет Bloomberg.



Цифра включает снижение рыночной капитализации на $46,9 млрд с 28 февраля, и потерю $7,5 млрд на облигациях и привилегированных акциях. В совокупности, по состоянию на вторник, стоимость акций всех четырех банков, которые потерпели крах, составляла всего около $725 млн.



Привилегированные акционеры и держатели облигаций также не были включены в планы по спасению First Republic, Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank и Signature Bank. Только у First Republic было $800 млн необеспеченных облигаций, которые сейчас котируются чуть больше одного пенни за доллар. S&P Global Ratings заявило, что дефолт практически гарантирован.