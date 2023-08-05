



Интернет-блогер спровоцировал беспорядки в Нью-Йорке раздачей призов

Власти заявили, что собрание в Нью-Йорке, созванное популярным интернет-блогером, собрало в пятницу неожиданно большую толпу и переросло в насилие, в результате которого люди получили ранения, а большим силам полиции пришлось экстренно вмешаться.



Все началось с публикации в Instagram 21-летнего Кая Сената, в котором он призвал фанатов встретиться с ним в Нижнем Манхэттене для участия в прямой трансляции, где он будет раздавать подарки, в том числе игровые приставки PlayStation 5.



Тысячи молодых людей — не менее 2000, по данным американских СМИ, — очень быстро собрались на Юнион-сквер и прилегающих улицах в надежде увидеть Сената, у которого миллионы подписчиков на Twitch, YouTube, Instagram и других социальных сетях.



В результате началась драка. Люди били друг друга и разбивали припаркованные автомобили.



В итоге понадобилась тысяча полицейских, чтобы разогнать импровизированное сборище.



Несколько человек были арестованы. Сенат был доставлен на допрос, но официально задержан не был.

Just another day in New York City… pic.twitter.com/GTb9iKjfoz — End Wokeness (@EndWokeness) August 4, 2023

Social media influencer Kai Cenat is charged with inciting a riot and unlawful assembly after thousands-strong crowds gathered in Union Square in New York City for a giveaway, leaving dozens of people arrested and several police officers injured. https://t.co/LCVbWRDmRM pic.twitter.com/Bn272obDIF — CNN (@CNN) August 5, 2023