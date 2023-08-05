Интернет-блогер спровоцировал беспорядки в Нью-Йорке раздачей призов
Власти заявили, что собрание в Нью-Йорке, созванное популярным интернет-блогером, собрало в пятницу неожиданно большую толпу и переросло в насилие, в результате которого люди получили ранения, а большим силам полиции пришлось экстренно вмешаться.
Все началось с публикации в Instagram 21-летнего Кая Сената, в котором он призвал фанатов встретиться с ним в Нижнем Манхэттене для участия в прямой трансляции, где он будет раздавать подарки, в том числе игровые приставки PlayStation 5.
Тысячи молодых людей — не менее 2000, по данным американских СМИ, — очень быстро собрались на Юнион-сквер и прилегающих улицах в надежде увидеть Сената, у которого миллионы подписчиков на Twitch, YouTube, Instagram и других социальных сетях.
В результате началась драка. Люди били друг друга и разбивали припаркованные автомобили.
В итоге понадобилась тысяча полицейских, чтобы разогнать импровизированное сборище.
Несколько человек были арестованы. Сенат был доставлен на допрос, но официально задержан не был.