



Индия и ЮАР постепенно отходят от союза с Россией - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что такие страны, как Индия и Южная Африка, которые не присоединились к Западу в осуждении российского вторжения в Украину, вероятно, отклоняются от присоединения к Москве, но этот процесс не произойдет "одним махом", пишет Reuters.



"Есть страны, которые имеют давние отношения с Россией, которые длятся десятилетия еще со времен Советского Союза, которые сложно разорвать одним махом. Это не щелкнуть выключателем, это даже не переместить авианосец", — сказал Блинкен. в интервью The Atlantic по случаю годовщины войны.



Индия столкнулась с давлением со стороны Запада, чтобы тот дистанцировался от Москвы после того, как Россия вторглась в Украину. Нью-Дели до сих пор сопротивлялся этому давлению, ссылаясь на свои давние связи с Россией и свои экономические и нефтяные потребности .



Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Индию со времен Советского Союза. Однако в последние годы Вашингтон стремился отвлечь Нью-Дели от его традиционного военного поставщика. Индия отчаянно пытается модернизировать свой парк реактивных истребителей советских времен, чтобы увеличить свою авиационную мощь после опасений по поводу задержек с поставками из России из-за войны на Украине.



"В Индии на протяжении десятилетий Россия была в центре поставок военной техники и средств защиты, но то, что мы наблюдаем за последние несколько лет, — это траектория ухода от зависимости от России и перехода к партнерству с нами и другими странами", — сказал Блинкен.



Он также добавил, что понимает причины связей Южной Африки с Россией, но выражает сожаление по поводу "сочувствующего" подхода Вашингтона к режиму эпохи апартеида в ЮАР.



Партия Африканский национальный конгресс, правившая в Южной Африке с тех пор, как в 1994 году закончилось правление белого меньшинства, имела прочные связи с бывшим Советским Союзом, который готовил и поддерживал активистов против апартеида во время холодной войны. Нельсон Мандела, южноафриканский герой борьбы с апартеидом, умерший в 2013 году и ставший мировой иконой, вызывал подозрение у Вашингтона во время холодной войны и даже был в то время в списке американских террористов.



"Советский Союз поддерживал силы свободы в Южной Африке, и, конечно, к сожалению, более чем к сожалению, Соединенные Штаты слишком симпатизировали режиму апартеида, так что история тоже не может быть стерта, знаете ли, в одночасье, это долгий процесс", — сказал Блинкен.

