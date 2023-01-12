



Госзащиту Помпео продлили из-за угроз Ирана

Администрация Байдена продлила государственную защиту бывшему госсекретарю США Майку Помпео из-за постоянных угроз в их адрес со стороны Ирана.



Об этом сообщает Associated Press.



По данным Госдепа, угрозы Помпео и бывшему спецпредставителю США по Ирану Брайану Хуку остаются "серьезными".



Иран угрожает им из-за кампании максимального давления при правлении Дональда Трампа и ликвидации командующего КСИР Касема Сулеймани.



По данным AP, Госдепартамент уже 10-й раз подряд предоставил государственную защиту Хуку с тех пор, как тот покинул свой пост в январе 2021 года, и седьмой раз - для ​​Помпео.