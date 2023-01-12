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Госзащиту Помпео продлили из-за угроз Ирана
12.01.2023 08:33 Алина Груднева

Госзащиту Помпео продлили из-за угроз Ирана

Администрация Байдена продлила государственную защиту бывшему госсекретарю США Майку Помпео из-за постоянных угроз в их адрес со стороны Ирана.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным Госдепа, угрозы Помпео и бывшему спецпредставителю США по Ирану Брайану Хуку остаются "серьезными".

Иран угрожает им из-за кампании максимального давления при правлении Дональда Трампа и ликвидации командующего КСИР Касема Сулеймани.

По данным AP, Госдепартамент уже 10-й раз подряд предоставил государственную защиту Хуку с тех пор, как тот покинул свой пост в январе 2021 года, и седьмой раз - для ​​Помпео.

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