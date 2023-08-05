



Главный донор предвыборной кампании ДеСантиса угрожает прекратить пожертвования

Роберт Бигелоу, бизнесмен и крупнейший спонсор избирательной кампании губернатора Флориды и кандидата в президенты США Рона ДеСантиса, заявил информационному агентству Reuters, что не будет жертвовать больше денег, если губернатор Флориды не привлечет новых крупных доноров и не примет более умеренный подход.



Комментарии Бигелоу, который в марте пожертвовал 20 миллионов долларов поддерживающему ДеСантиса комитету "Никогда не сдавайся", подчеркивают озабоченность доноров по поводу борьбы губернатора Флориды с трудностями в кампании, которая не смогла повлиять на огромное преимущество бывшего президента Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии.



"Ему действительно нужно переключиться, чтобы получить поддержку умеренных. Он проиграет, если не сделает этого… Экстремизм не приведет к тому, что вас изберут", — сказал Бигелоу в интервью, добавив, что он сообщил об этих опасениях ДеСантису.



Когда его спросили, какую конкретную политику Бигелоу не поддерживает, Бигелоу сослался только на то, что ДеСантис подписал в апреле закон, принятый законодательным собранием Флориды, запрещающий аборты.



Бигелоу сказал, что не будет жертвовать больше денег, пока не увидит привлечения новых доноров. Он также отметил, что уже дал слишком много.



Комментарии Бигелоу, вероятно, породят мнение о том, что ДеСантис, когда-то любимец доноров, который, как ожидалось, будет вести настоящую борьбу с Трампом, теряет позиции, поскольку его правая социальная политика не возбуждает избирателей.



Источник, знакомый со стратегией губернатора, сообщил Reuters, что "доноры не определяют политику губернатора и никогда не будут".

