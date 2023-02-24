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Глава Пентагона: Война закончится какими-то переговорами и выводом войск РФ
24.02.2023 11:42 Раиса Вовк

Глава Пентагона: Война закончится какими-то переговорами и выводом войск РФ

Война закончится какими-то переговорами, и отправной точкой будет вывод войск из Украины. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью изданию CNN. 

Он отметил, что что украинцы заинтересованы в том, чтобы российские войска были выведены с территории страны. 

 "И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя", - сказал он.

Он также подчеркнул, что США готовят механизированные бригады ВСУ, которые вместе с дополнительной артиллерией смогут прорвать оборону РФ и изменить ситуацию на поле боя. 

"Мы обучаем и оснащаем несколько бригад мотопехоты - это довольно существенный потенциал. В дополнение к этому, дополнительная артиллерия, и поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", - сказал Остин.

Что касается Китая, Остин добавил, что страна пока не снимала с повестки дня вопрос поставок оружия России. Глава Пентагона отметил, что уже связался с китайским коллегой и сообщил, что такой шаг был бы ошибкой и все бы усложнил. 

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