



Глава Пентагона призвал РФ прекратить "безответственное поведение" в Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу призвал Россию соблюдать законы неба и прекратить "безответственное поведение", когда его спросили об атаках РФ на американские беспилотники в Сирии, пишет Reuters.



"Мы призываем российское руководство убедиться, что оно дает своим войскам указания соблюдать законы неба и убедиться, что они прекратили это безответственное поведение", - сказал Остин, отвечая на вопрос об инциденте на пресс-конференции в Брисбене в Австралии.



Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен находятся в Австралии на ежегодной встрече между Австралией и США (AUSMIN).



"Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы передать нашу обеспокоенность, и мы продолжим при необходимости привлекать высшее руководство. Но опять же мы продолжим работать, как мы всегда работали в воздушном пространстве, и мы будем защищать наши интересы и наши ресурсы", - сказал Остин.



Американские военные заявили, что беспилотник MQ-9 над Сирией был "серьезно" поврежден, когда в него в начале этой недели попала ракета российского истребителя.