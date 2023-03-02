



FBI арестовало мужчину, угрожавшего убить еврейских чиновников в Мичигане

Согласно недавно раскрытому уголовному делу, FBI координировало свои действия с местными властями в середине февраля, чтобы арестовать вооруженного человека, который угрожал в социальных сетях убить всех еврейских выборных должностных лиц в Мичигане.



Судя по всему, мужчина является бывшим сотрудником Мичиганского университета. Он уктверждает, что "был уволен за отказ принимать экспериментальное лекарство", по-видимому, имея в виду вакцину от COVID-19. По данным Hillel International, в Мичиганском университете обучается более 6500 студентов -евреев .



Джек Юджин Карпентер, житель Типтона, штат Мичиган, написал в Twitter 17 февраля, что он "направляется обратно в Мичиган и угрожает казнить всех, кто является евреем в правительстве Мичигана, если они не уедут", говорится в заявлении FBI. В штате есть несколько видных еврейских выборных должностных лиц, в том числе генеральный прокурор Дана Нессель, член палаты представителей США Элисса Слоткин и несколько сенаторов и представителей штата. По информации FBI, обвиняемый находился в Техасе, когда писал твиты.



Согласно сообщениям местных СМИ, Карпентеру предъявлено обвинение, по которому он может получить до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме, и он находится под стражей без права залога в федеральном суде в Детройте.



Специальный агент FBI Шон Никол, в письменных показаниях под присягой от 18 февраля, сообщил, что публикации в аккаунте Джека Карпентера в Twitter "угрожали нанести увечья или убить евреев, членов правительства штата Мичиган".



Мичиганский университет нанял Карпентера на 10 лет и уволил его в 2021 году, сообщил Еврейскому телеграфному агентству представитель университета. Обзор общедоступной информации о раскрытии заработной платы университета показывает, что Карпентер был системным администратором в вычислительном отделе деканата Колледжа литературы, науки и искусств, крупнейшего колледжа школы. В университете не уточнили, где Карпентер работает или почему он больше не работает в школе, сославшись на свою политику в отношении персонала.



Федеральные агенты установили, что Карпентер ранее был арестован по обвинению в нападении и украл один из его пистолетов у своей девушки. Его мать сообщила властям, что у него было несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета, дробовик 12-го калибра и охотничье ружье военного образца.



Аккаунт Карпентера в Twitter полон других насильственных угрозы и антисемитских разглагольствований, в том числе угрожающих намеков на антисемитскую теорию заговора о том, что вакцина от COVID-19 была разработана евреями как средство контроля над миром.



"Любой еврей, занимающий государственную должность на моей земле после этого времени, подлежит немедленному наказанию за участие в незаконной агрессивной войне с применением против меня биологического оружия", — написал он .



Карпентер также пригрозил "смертоносной силой" любому сотруднику правоохранительных органов, который планирует помешать ему.



В многочисленных параноидальных манифестах, опубликованных в его Twitter, Карпентер также объявил себя "королем Израиля" и заявил, что формирует новое государство на своей территории, одно из которых, по словам FBI, он объявил "Новым Израилем". Он также написал в Twitter, что в случае ареста он планирует "отстранить адвоката из-за конфликта интересов, потому что все они евреи". Единственная еврейская фигура, которую он упоминает, — это генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.



Карпентер также сослался на несколько известных теорий заговора, в том числе на движение QAnon и убеждение, что президент Джо Байден не был избран законным образом. В одном твите Карпентер пригрозил "публично повесить" генерального директора Twitter Илона Маска.



Карпентер также сказал, что "предоставит краткую отсрочку любому сионистскому христианину или иудею", который пожелает "вернуться в страну, которой вы действительно обязаны быть хранить верность".

