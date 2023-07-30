



Еще один американский военный похитил секретные данные - СМИ

Инженер ВВС США похитил оборудование и информацию о 17 военных объектах и правоохранительных органах.



Об этом сообщает Forbes.



Согласно данным расследования Пентагона, 48-летний инженер военно-воздушной базы Арнольд в штате Теннеси забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации по секретным данным.



В ордере на обыск, который есть в распоряжении издания, инженер забрал оборудования на почти 90 тысяч долларов.



"При обыске в его доме правоохранители обнаружили, что у него был "несанкционированный администраторский доступ" к технологиям радиосвязи, которые используются командованием воздушного образования и подготовки на 17 военных объектах", - пишет издание.



Следователи также нашли ноутбук, на котором было открыто программное обеспечение, содержащее "всю систему связей авиабазы Арнольд". Кроме этого, инженер хранил у себя USB-накопители, содержащие файлы радиопрограмм правоохранительных органов.



Также следствие отмечает, что инженер, возможно, имел доступ к коммуникациям ФБР и агентствам штата Теннеси - в настоящее время эту информацию проверяют следователи Бюро.



