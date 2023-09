Элита Кремниевой долины построит новый город возле Сан-Франциско

В течение пяти лет, с 2017 года, технические лидеры из Кремниевой долины скупали землю в округе Солано почти в 100 км от Сан-Франциско, чтобы построить новый город. Об этом пишет The Verge.



Компания Flannery Associates потратила 800 миллионов долларов на поиск земли. Только сейчас стало известно, кто именно стал инвесторами. Это, в частности, соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман, бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман, основательница Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс, Марк Андреессен и Крис Диксон из Andreessen Horowitz и бывший трейдер Goldman Sachs Ян Срамек, который является лидером Flannery Associates.

Компания приобрела около 140 объектов недвижимости у 400 владельцев и планирует построить город "с десятками тысяч домов, большой фермой солнечной энергии, садами с миллионом фруктовых деревьев и десятками тысяч акров парков и открытых пространств".



Для строительства компания приобрела около 21 000 гектаров. Большинство территории занимают хозяйственные угодья, предназначенные для сельскохозяйственного использования, а не для жилой застройки. Поэтому, чтобы создать проект, компании "почти наверняка" придется побудить жителей округа Солано проголосовать за него, отмечает The New York Times. Кроме того, это территория, подвержена регулярным засухам и высокому риску лесных пожаров.



Построение нового города может быть способом убежать из Сан-Франциско, которое технические лидеры критикуют из-за высокого уровня преступности и беспризорности, говорит один из инвесторов. В то же время технологии обострили кризис доступного жилья в городе.