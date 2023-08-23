



Экс-невеста Тимати призналась в длительной борьбе с булимией

Бывшая невеста прокремлевского рэпера Тимати, российская модель Алена Шишкова, победившая на конкурсе красоты "Мисс Россия" в 2012 году, в течение восьми лет боролась с булимией и анорексией.



По данным "СтарХит", девушка призналась, что сама в этом виновата.



По словам Шишковой, ей приходилось избавляться от съеденной пищи и прибегать в мочегонным, чтобы не отекало лицо.



"После моих появлений на ТВ-шоу полилась массовая критика во всех СМИ. И даже многие популярные люди прошлись своими сапогами по моему скромному лицу. Бесконечные фото "до/после" гуляли по пабликам и телеграм-каналам. Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была", — призналась модель.