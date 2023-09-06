



Дональд Трамп нарушил еще один закон, продав товары со своим фото из тюрьмы

Сразу после того, как его посадили в тюрьму по четвертому делу и он стал первым президентом США, сделавшим фотографию в тюрьме, Трамп воспользовался этим, продав предвыборную атрибутику с изображением, включая футболки, чашки, наклейки и постеры с надписью “Никогда не сдавайтесь!” По мнению экспертов по правовым вопросам, это принесло ему 7,1 млн долларов за три дня и может нарушать закон об авторском праве.



“Что касается фотографий, сделанных правоохранительными органами во время ареста, автором фотографии является правоохранительный орган”, – говорится в журнале права интеллектуальной собственности юридического факультета Университета Джорджии 2022 года, цитируемом New York Post.



По словам профессора юридического факультета Университета Кейс Вестерн Резерв, “запрещено воспроизводить фото, создавать на его основе производные работы и распространять без разрешения”.



Теперь все зависит от решения офиса шерифа, хотят ли они подать в суд на предвыборный штаб Трампа и любых других неофициальных производителей товаров, которые получили прибыль от продажи продуктов с фотографией.