



Девочка из Аризоны, пропавшая 4 года назад, объявилась в полиции Монтаны

Полиция города Глендейл сообщила, что Алисия Наварро недавно прибыла в небольшой городок недалеко от канадской границы и заявила, что она является той девочкой, которая исчезла из своего дома в Глендейле, штат Аризона, 15 сентября 2019 года.



“По всем признакам она в безопасности, здорова и счастлива”, – заявил журналистам на пресс-конференции представитель полиции Глендейла Хосе Сантьяго.



По словам полиции, исчезновение Алисии началось с побега, но дело еще расследуется, и более подробная информация о том, как она попала в Монтану, еще не выяснена.



“Она явилась в отделение полиции, представилась как Алисия Наварро и попросила убрать ее из списка пропавших без вести несовершеннолетних”, – сообщают в полиции. “У нее нет никаких проблем. Ей не предъявлено никаких обвинений”.



“Она хотела поговорить со своей мамой и убедиться, что мать знает, что с ней все в порядке”, – добавили правоохранители.



По их словам, Наварро “очень извиняется за то, через что она заставила свою мать пройти” и заявила, что это было непреднамеренно. Теперь Алисия надеется наладить отношения с матерью и продолжить свою жизнь.