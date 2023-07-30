



Детранзишнер в Конгрессе США: мое "детство было испорчено" сменой пола

В четверг 19-летняя девушка призвала Конгресс прекратить терапию по смене пола и операции для несовершеннолетних, заявив, что ее “детство было разрушено” медицинским вмешательством. Об этом пишет New York Post.



“Раньше я считала, что родилась не в том теле, — сказала Хлоя Коул членам судебного подкомитета Палаты представителей по Конституции и ограниченному правительству. - И взрослые в моей жизни, которым я доверяла, подтвердили мою веру, и это нанесло мне пожизненный необратимый вред“.



“Сегодня я обращаюсь к вам как жертва одного из крупнейших медицинских скандалов в истории Соединенных Штатов Америки, — продолжила Коул. - Я обращаюсь к вам в надежде, что у вас хватит смелости положить конец этому и сделать так, чтобы другие уязвимые подростки, дети и молодые люди не прошли через то, через что прошла я“.



Администрация Байдена решительно поддерживает так называемую “гендерно-утверждающую помощь“, а помощник министра здравоохранения Рэйчел Левин, которая сама является трансгендерной женщиной, заявила в мае, что “медицинские работники не спорят… о ценности и важности“ процедур.

По словам Коул, 12-летним детям нельзя говорить, что они правы в том, “что отвергают собственное тело и чувствуют себя некомфортно в своей коже“ и “что они могут выбирать, через какое половое созревание они пройдут, точно так же [как] они могут выбирать, какую одежду носить или какую музыку слушать“.

Девушка обратилась к Конгрессу с просьбой учесть, что врачи могут ошибаться.



Родители Коул обратились за советом к специалистам, которые диагностировали у их дочери гендерную дисфорию и назначили ей блокаторы полового созревания и терапию тестостероном, начиная с 13 лет. Родителям подростка врач тогда сказал, что лучше живой трансгендерный сын, чем мертвая дочь.



“Мое детство было разрушено вместе с тысячами детранзишнеров, которых я знаю по нашим сетям, — подчеркнула Коул. - Это вызвало необратимые изменения в моем теле. Мой голос всегда будет глубже, линия подбородка острее, нос длиннее. Моя костная структура навсегда стала маскулинизированной. Мой кадык более заметен. Моя фертильность неизвестна. Иногда я смотрюсь в зеркало и чувствую себя монстром”.



Коул испытывает “менопаузальные приливы”, “боли в суставах” и должна жить с огромными шрамами на груди от двойной мастэктомии.



“Конечно, у меня не было рака. Я былa совершенно здоровa. С моим все еще развивающимся телом и грудью все было в порядке, — сказалa Коул. - После того, как у меня отняли грудь, ткань сожгли до того, как я смогла легально водить машину. У меня отняли огромную часть моей будущей женственности. Я никогда не смогу кормить грудью”, — продолжила она, прежде чем указать, что операция, призванная предотвратить ее самоубийство, чуть не заставила ее покончить с собой.



“Когда специалист впервые сказал моим родителям, что у них может быть мертвая дочь или живой сын-трансгендер, я не былa склонна к суициду. Я была счастливым ребенком, который боролся, потому что была другой, — сказала Коул. - Однако в 16 лет после операции я стала склонна к суициду. Сейчас мне лучше. Но мои родители чуть не получили мертвую дочь, обещанную им моими врачами. Мои врачи почти создали тот самый кошмар, которого, по их словам, они пытались избежать”.

