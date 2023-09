ДеСантис “попал в правильные ноты” на встрече с лидерами харедим в Нью-Йорке

Губернатор Флориды Рон ДеСантис встретился на этой неделе в Нью-Йорке с лидерами ортодоксальных евреев.



Раввин Яаков Менкен, управляющий директор Коалиции за еврейские ценности, был одним из участников, появившихся на фотографии, которой ДеСантис поделился в социальных сетях.



“Я думаю, что он взял много правильных нот”, – сказал Менкен. “Он явно искал нашего вклада, чтобы наилучшим образом служить нам, как и всем американцам, в будущей администрации”.



Менкен рассказал, что его особенно поразило сравнение губернатором Флориды ортодоксальной общины “с другими группами меньшинств, которым СМИ не уделяют должного внимания по идеологическим причинам”.



“Это продемонстрировало четкое понимание несправедливого обращения и его основных причин”, – сказал Менкен.

I had a great meeting with leaders from the Orthodox Jewish community in New York! @CaseyDeSantis and I wish all celebrating a sweet new year ahead. L'Shanah Tovah! pic.twitter.com/1pobKGIdBz