



Демократы в Нью-Йорке осудили антипоселенческую резолюцию

Законодатели-демократы в Нью-Йорке осудили резолюцию, направленную против финансирования благотворительных организаций, действующих в израильских поселениях в Иудее и Самарии.



Соответствующее письмо подписали 66 демократов из Госсобрания. Всего в правительственном органе работают 102 законодателя от партии.



"Целью предложенной меры является нападение на еврейские организации, выполняющие широкий спектр задач, от кормления бедных до оказания неотложной медицинской помощи жертвам терроризма и одежды для сирот", - сказали Даниэль Розенталь и Нили Розич.



По их словам, резолюция является "уловкой для демонизации еврейских благотворительных организаций".



"Он был введен только для того, чтобы вызвать недовольство произраильски настроенных жителей Нью-Йорка и еще больше посеять разногласия внутри Демократической партии", — говорится в заявлении.



Резолюцию выдвинули прогрессивные законодатели от Демпартии. Согласно ее тексту, законопроект направлен на то, чтобы запретить некоммерческим корпорациям заниматься "несанкционированной поддержкой израильской поселенческой деятельности".