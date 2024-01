Daily Mail: В Нью-Йорке обнаружены еврейские тоннели?

История о сети еврейских тоннелей в Нью-Йорке разнеслась в СМИ в мгновение ока. Организация Хабад была вынуждена выступить с заявлением, которое пролило свет на истинное положение дел.



Еврейская молодежь хасидской группы в Бруклине решили расширить свою синагогу. Именно это породило взрыв слухов об очередной теории заговоров. Якобы их секретная операция была прекращена старшими лидерами.



Последователи покойного раввина Менахема Менделя Шнеерсона, которого многие в группе считают Мессией, в комментариях для DailyMail сообщили, что они верят, что избавление придет к ним, когда они выполнят его приказ о расширении своего самого святого места - его бывшего дома - на 770 Eastern Parkway в Бруклин Хайтс.

Brooklyn: 770 Eastern Parkway, a chaotic scene erupted at the Chabad headquarters in Crown Heights, after teenagers ripped down wooden panels to prevent a cement truck from sealing off a recently discovered tunnel.



The tunnels were allegedly built for secret passage during the… pic.twitter.com/mmKzaHLt5s