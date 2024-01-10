Daily Mail: В Нью-Йорке обнаружены еврейские тоннели?
История о сети еврейских тоннелей в Нью-Йорке разнеслась в СМИ в мгновение ока. Организация Хабад была вынуждена выступить с заявлением, которое пролило свет на истинное положение дел.
Еврейская молодежь хасидской группы в Бруклине решили расширить свою синагогу. Именно это породило взрыв слухов об очередной теории заговоров. Якобы их секретная операция была прекращена старшими лидерами.
Последователи покойного раввина Менахема Менделя Шнеерсона, которого многие в группе считают Мессией, в комментариях для DailyMail сообщили, что они верят, что избавление придет к ним, когда они выполнят его приказ о расширении своего самого святого места - его бывшего дома - на 770 Eastern Parkway в Бруклин Хайтс.
770 Eastern Parkway Tunnel footage pic.twitter.com/onOgY2tonR— Zagonel (@Zagonel85) January 9, 2024
Поскольку руководство синагоги не разрешило молодым парням снести стены дома для реконструкции расширения здания, они решили, что будут “расширять вглубь”. И начали они с того, что стали сносить стены в синагоге, которая находится под домом Шнеерсона. К слову, сам дом Шнеерсона уже давно пустует. Так вот, целью молодых хасидов было не просто снести стены синагоги. Оказалось, что синагога под одним домом распространилась на еще три здания поблизости.
И слава Богу, что эту самодеятельность заметили соседи. Ведь близлежащие дома могли просто уйти под землю.
Когда у дома Шнеерсона появились рабочие, чтобы провести восстановительные подвальные работы, несколько молодых хасидов отказались их впустить, а некоторые из них были замечены на видео, пробивая стену святилища молотками.
Brooklyn: 770 Eastern Parkway, a chaotic scene erupted at the Chabad headquarters in Crown Heights, after teenagers ripped down wooden panels to prevent a cement truck from sealing off a recently discovered tunnel.— NYC Scoop (@NY_Scoop) January 9, 2024
The tunnels were allegedly built for secret passage during the… pic.twitter.com/mmKzaHLt5s
Тогда уже руководители синагоги не на шутку испугались и сами вызвали полицию, чтобы утихомирить своих же активистов. Ну, а дальше история стала обрастать слухами.
W kwaterze głównej sekty Chabad-Lubawicz, w synagodze na 770 Eastern Parkway w Crown Heights w Nowym Jorku, odkryto sekretny tunel. Młodzi chasydzcy żydzi kopali tunel od co najmniej pół roku.— RAFi.PL (@RafalKrawczyk) January 9, 2024
Przy próbie zalania tunelu cementem wybuchły zamieszki. Policja aresztowała 10 osób. pic.twitter.com/meAiUVg8RV