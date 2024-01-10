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Daily Mail: В Нью-Йорке обнаружены еврейские тоннели?
10.01.2024 09:50 MIGnews.com

Daily Mail: В Нью-Йорке обнаружены еврейские тоннели?

История о сети еврейских тоннелей в Нью-Йорке разнеслась в СМИ в мгновение ока. Организация Хабад была вынуждена выступить с заявлением, которое пролило свет на истинное положение дел.

Еврейская молодежь хасидской группы в Бруклине решили расширить свою синагогу. Именно это породило взрыв слухов об очередной теории заговоров. Якобы их секретная операция была прекращена старшими лидерами.

Последователи покойного раввина Менахема Менделя Шнеерсона, которого многие в группе считают Мессией, в комментариях для  DailyMail сообщили, что они верят, что избавление придет к ним, когда они выполнят его приказ о расширении своего самого святого места - его бывшего дома - на 770 Eastern Parkway в Бруклин Хайтс.


Поскольку руководство синагоги не разрешило молодым парням снести стены дома для реконструкции расширения здания, они решили, что будут “расширять вглубь”. И начали они с того, что стали сносить стены в синагоге, которая находится под домом Шнеерсона. К слову, сам дом Шнеерсона уже давно пустует. Так вот, целью молодых хасидов было не просто снести стены синагоги. Оказалось, что синагога под одним домом распространилась на еще три здания поблизости.

И слава Богу, что эту самодеятельность заметили соседи. Ведь близлежащие дома могли просто уйти под землю.

Когда у дома Шнеерсона появились рабочие, чтобы провести восстановительные подвальные работы, несколько молодых хасидов отказались их впустить, а некоторые из них были замечены на видео, пробивая стену святилища молотками. 
Тогда уже руководители синагоги не на шутку испугались и сами вызвали полицию, чтобы утихомирить своих же активистов. Ну, а дальше история стала обрастать слухами.  

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