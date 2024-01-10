



Daily Mail: В Нью-Йорке обнаружены еврейские тоннели?

История о сети еврейских тоннелей в Нью-Йорке разнеслась в СМИ в мгновение ока. Организация Хабад была вынуждена выступить с заявлением, которое пролило свет на истинное положение дел.



Еврейская молодежь хасидской группы в Бруклине решили расширить свою синагогу. Именно это породило взрыв слухов об очередной теории заговоров. Якобы их секретная операция была прекращена старшими лидерами.



Последователи покойного раввина Менахема Менделя Шнеерсона, которого многие в группе считают Мессией, в комментариях для DailyMail сообщили, что они верят, что избавление придет к ним, когда они выполнят его приказ о расширении своего самого святого места - его бывшего дома - на 770 Eastern Parkway в Бруклин Хайтс.

770 Eastern Parkway Tunnel footage pic.twitter.com/onOgY2tonR — Zagonel (@Zagonel85) January 9, 2024

Brooklyn: 770 Eastern Parkway, a chaotic scene erupted at the Chabad headquarters in Crown Heights, after teenagers ripped down wooden panels to prevent a cement truck from sealing off a recently discovered tunnel.



The tunnels were allegedly built for secret passage during the… pic.twitter.com/mmKzaHLt5s — NYC Scoop (@NY_Scoop) January 9, 2024

W kwaterze głównej sekty Chabad-Lubawicz, w synagodze na 770 Eastern Parkway w Crown Heights w Nowym Jorku, odkryto sekretny tunel. Młodzi chasydzcy żydzi kopali tunel od co najmniej pół roku.



Przy próbie zalania tunelu cementem wybuchły zamieszki. Policja aresztowała 10 osób. pic.twitter.com/meAiUVg8RV — RAFi.PL (@RafalKrawczyk) January 9, 2024

Поскольку руководство синагоги не разрешило молодым парням снести стены дома для реконструкции расширения здания, они решили, что будут “расширять вглубь”. И начали они с того, что стали сносить стены в синагоге, которая находится под домом Шнеерсона. К слову, сам дом Шнеерсона уже давно пустует. Так вот, целью молодых хасидов было не просто снести стены синагоги. Оказалось, что синагога под одним домом распространилась на еще три здания поблизости.И слава Богу, что эту самодеятельность заметили соседи. Ведь близлежащие дома могли просто уйти под землю.Когда у дома Шнеерсона появились рабочие, чтобы провести восстановительные подвальные работы, несколько молодых хасидов отказались их впустить, а некоторые из них были замечены на видео, пробивая стену святилища молотками.Тогда уже руководители синагоги не на шутку испугались и сами вызвали полицию, чтобы утихомирить своих же активистов. Ну, а дальше история стала обрастать слухами.