



Чудо на Гавайях: 150-летняя церковь уцелела во время страшного пожара

На Гавайях католических храм Марии Ланакилы избежал разрушения во время масштабного пожара. Об этом рассказал монсеньор Терренс Ватанабе изданию Catholic News Agency.



Сообщается, что в результате разрушительных пожаров на острове Мауи особенно сильно пострадал город Лахайна, однако местная церковь выглядит практических невредимой. Соседний дом священника также уцелел.



"Для нас это похоже на чудо. Когда мы увидели новости и увидели, как церковный шпиль возвышается над городом, это было прекрасное зрелище", - сказал Ватанабе.



По данным журналистов, пастор церкви Марии Ланакилы отец Куриакосе Надопарамбил и прихожане не пострадали. Приход был основан в 1846 году, а строительство его каменного храма было окончено в 1873 году.



Напомним, 9 августа на острове Мауи вспыхнули лесные пожары. Огонь раздул ураган, налетевший на остров, так что западная часть острова была полностью отрезана. Курортный городок Лахайна превратился в руины, на восстановление которых понадобятся многие годы и миллиарды долларов.



По состоянию на 17 августа, число погибших в результате катастрофических пожаров на Гавайях превысило 100 человек. По данным исследователей, пожар на Гавайях является пятым по величине смертоносным в истории США.