



Четвертое дело: Трампа обвиняют по статье в организованной преступности

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о попытке незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Об этом стало известно из обвинительного заключения, опубликованного окружным прокурором. В поддержку обвинения проголосовало Большое жюри штата. Об этом сообщает The New York Times.



Трампа обвиняют по 13 статьям, в том числе заговоре с целью подделки документов и склонению государственного служащего к нарушению своих обязанностей. Самая серьезная статья среди них – нарушение закона об организованной преступности. По мнению обвинителей, президент и его сообщники “отказались признать поражение и сознательно и умышленно вступили в сговор”. Один из пунктов обвинения касается звонка Трампа секретарю Джорджии – республиканец просил “найти” голоса, недостающие для победы над Байденом. Трамп назвал обвинение сфабрикованным.



Вместе с бывшим президентом обвинения предъявлены еще 18 людям. Четверых из них, помимо прочих статей, обвиняют во взломе электронной избирательной системы, совершенном уже после выборов. В число обвиняемых попали Марк Мэдоуз, бывший глава президентской администрации, и юрист Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка.



До 25 августа Трамп и остальные обвиняемые должны будут сдаться полиции в Атланте и предстать перед судьей, которая определит меру пресечения. Это заседание будет транслироваться в прямом эфире.