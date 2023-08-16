



Бывший сотрудник ФБР признался в работе на российского олигарха

Бывший глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал в суде, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску.



Об этом сообщает агентство Associated Press.



В Федеральном суде Нью-Йорка он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России в 2021 году после выхода на пенсию.



Макгонигал сообщил, что смог заработать более 17 000 долларов, собирая информацию о конкуренте Олега Дерипаски — другом российском олигархе.



Он также пытался помочь олигарху выйти из санкционного списка.



Чарльз Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был спецагентом отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке и участвовал в расследованиях против российских олигархов. По данным CNN, 21 января его задержали в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, когда он возвращался из поездки за границу.



Макгонигал обвиняется в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за сотрудничество с Дерипаской в 2021 году. По данным прокуроров, он вместе с Сергеем Шестаковым — бывшим российским дипломатом, который работает переводчиком в судах, — искали компромат на соперника Дерипаски, когда тот уже находился под американскими санкциями, а также лоббировали отмену санкций против него.

