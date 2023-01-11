



Бывший финансовый директор Trump Organization угодил за решетку

Во вторник, 10 января, суд приговорил к пяти месяцам тюремного заключения бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга.



Об этом сообщает Reuters.



Он будет отбывать наказание в тюрьме на острове Райкерс. Вайссельберг обвинен в помощи в разработке 15-летней схемы налогового мошенничества в компании бывшего президента США.



Он признал себя виновным еще в августе 2022 года. По словам подсудимого, с 2005 по 2017 год он и другие руководители компании получали бонусы и привилегии, которые сэкономили деньги компании и им самим.