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Бывший финансовый директор Trump Organization угодил за решетку
11.01.2023 06:44 Алина Груднева

Бывший финансовый директор Trump Organization угодил за решетку

Во вторник, 10 января, суд приговорил к пяти месяцам тюремного заключения бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга.

Об этом сообщает Reuters.

Он будет отбывать наказание в тюрьме на острове Райкерс.  Вайссельберг обвинен в помощи в разработке 15-летней схемы налогового мошенничества в компании бывшего президента США.

Он признал себя виновным еще в августе 2022 года. По словам подсудимого, с 2005 по 2017 год он и другие руководители компании получали бонусы и привилегии, которые сэкономили деньги компании и им самим.

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