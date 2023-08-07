



Более 3000 военнослужащих США прибыли в район Красного моря

По данным ВМС США, более 3000 американских военнослужащих прибыли в Красное море на борту двух военных кораблей в рамках усиленной реакции Вашингтона на захват танкеров Ираном.



Развертывание дополняет растущее наращивание военного присутствия США на водных путях Персидского залива, жизненно важных для мировой торговли нефтью, что заставило Тегеран в понедельник, 7 августа, обвинить США в разжигании региональной нестабильности.



Американские военные заявляют, что за последние два года Иран либо захватил, либо пытался взять под свой контроль почти 20 судов под международными флагами в регионе.



Американские моряки и морские пехотинцы вчера вошли в Красное море после транзита через Суэцкий канал в рамках заранее объявленного развертывания, говорится в заявлении Пятого флота ВМС США.



Военные прибыли на борт кораблей USS Bataan и USS Carter Hall, обеспечив "большую гибкость и морские возможности" Пятому флоту, говорится в заявлении базирующегося в Бахрейне командования.



Развертывание дополняет усилия "по сдерживанию дестабилизирующей активности и снижению напряженности в регионе, вызванной преследованием Ираном и захватом торговых судов", заявил агентству AFP официальный представитель командующего Пятым флотом Тим Хокинс.



