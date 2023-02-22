



Более 1000 рейсов отменены из-за сильного зимнего шторма на севере США

В среду в США было отменено более 1000 регулярных рейсов, поскольку северная часть страны готовится к приходу мощного зимнего шторма, пишет Reuters.



По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, в среду было отменено 1306 рейсов в США, а еще 1914 рейсов были задержаны.



Аэропортом, в котором наблюдалось наибольшее количество отмен, был Миннеаполис, где было отменено 193 исходящих и 218 прибывающих рейсов, что составляет 44% и 52% от запланированных соответственно.



В международном аэропорту Денвера и аэропорту Детройт Метрополитан Уэйн Каунти в среду было отменено более 200 исходящих или прибывающих рейсов.



По данным Национальной метеорологической службы, последний зимний шторм, как ожидается, принесет сильный снег и ледяной дождь от побережья до побережья на севере США, а в некоторых районах прогнозируются метели. В Миннеаполисе прогнозируется, что выпадет более полуметра снега.



Синоптики также сообщили, что в некоторых частях Южной Дакоты, Висконсина и Мичигана ожидается выпадение больше 30 сантиметров снега.



Сильный зимний шторм привел к тому, что несколько штатов США закрыли местные правительственные учреждения и школы, готовясь к воздействию шторма. В Миннесоте объявлено во вторник чрезвычайное положение в мирное время в рамках подготовки к зимнему шторму.



В Южной Дакоте закрыты исполнительные органы в нескольких частях штата, а государственным служащим предписано временно работать удаленно.