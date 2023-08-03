



Бойня в синагоге Питсбурга: нападавший официально приговорен

Убийца 11 прихожан синагоги Питтсбурга "Древо жизни" официально приговорен к смертной казни.



Это произошло спустя день после того, как суд присяжных постановил таким образом наказать обвиняемого.



Приговор вынес окружной судья США Роберт Колвилл. Он не нашел аргументов для того, чтобы что-то добавить к вердикту присяжных, которые пришли к такому выводу единогласно.



Подсудимый рассказывал сказал о том, что "все эти евреи должны умереть". Он гордился тем, что совершил кровавое преступление.



Присяжные единодушно пришли к выводу, что нападение Бауэрса было мотивировано его ненавистью к евреям и что он выбрал синагогу в качестве цели из-за ее расположения в одной из крупнейших и самых исторических еврейских общин в стране.



Присяжные отклонили утверждения защиты о том, что Бауэрс страдал от шизофрении.

