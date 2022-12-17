



Безумная драка на круизном лайнере во Флориде после гибели 36-летней женщины

36-летняя женщина упала в воду с борта судна MSC Meraviglia около 5 часов утра в четверг, в 18 милях от побережья Флориды.



Судно должно было прибыть в Порт Канаверал во Флориде после возвращения из Оушен Кей на Багамах.



Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию с участием кораблей и вертолета. Лоцманское судно обнаружило тело женщины примерно в 7.30 утра и оповестило сотрудников береговой охраны.



По словам властей, неясно, как женщина упала за борт.



На видео в социальных сетях показано, как пассажиры дерутся, когда им не дают сойти с корабля, после возвращения в порт.



Свидетели, которые были на лайнере, вспоминали, как среди хаоса тело женщины было оставлено непокрытым рядом с кораблем в кузове пикапа.



Несколько пассажиров были арестованы таможенной и пограничной службой США за участие в драке. Члены экипажа были вынуждены разнимать драку.



MSC Meraviglia, на борту которого могут находиться более 4 500 пассажиров и 1 600 членов экипажа, управляется итальянской круизной компанией MSC Cruises.

