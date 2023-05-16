



Белый дом: Россия хочет закупить больше беспилотников у Ирана

Белый дом в понедельник заявил, что Россия собирается закупить у Ирана дополнительные ударные беспилотники для использования в войне против Украины после того, как израсходовала большую часть из 400 беспилотников, которые она ранее закупила в Тегеране, сообщает Associated Press.



"Иран также продолжает поставлять России атакующие дроны-камикадзе. С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, в основном типа "Шахед", — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



"Россия израсходовала большую часть этих БПЛА, используя их для атак на критически важную инфраструктуру в Украине. Предоставляя России эти беспилотники, Иран напрямую способствует агрессивной войне России в Украине", — сказал Кирби журналистам.



В прошлом году США заявили , что у них есть разведданные, указывающие на то, что Россия ищет возможности закупки в Иране БПЛА.



Позже сообщалось, что Иран начал обучение россиян использованию своих беспилотников, хотя также отмечалось, что Россия испытывает "многочисленные сбои" и технические проблемы с беспилотниками, которые она закупила у Ирана.



В сентябре Украина сообщила о первых российских атаках на юге страны с использованием беспилотников иранского производства, в том числе на стратегический город Одесса на Черном море.



Сообщалось, что в начале октября беспилотники иранского производства также использовались при нападении на украинский город Белая Церковь к юго-западу от Киева.



В феврале европейские чиновники оценили, что запасы беспилотников иранского производства в России подходят к концу.



В понедельник Кирби заявил, что русские в настоящее время рассматривают возможность приобретения еще "более смертоносных" беспилотников.



Первоначально Иран отверг утверждения о том, что он предоставил России беспилотники, но министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахян в конце концов признал это, хотя и заявил, что поставки были осуществлены до начала войны.



Несмотря на это признание, министерство иностранных дел Ирана в конце декабря раскритиковало президента Украины Владимира Зеленского, который осудил Иран за предоставление России беспилотников, заявив, что его обвинения "безосновательны".



"Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана по поводу таких необоснованных обвинений не бесконечно", — заявили в министерстве.

