



Белый дом проведет секретный брифинг для сенаторов по поводу утечки из Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена проведет на следующей неделе закрытый брифинг для сенаторов по поводу несанкционированного раскрытия строго засекреченных документов, касающихся войны в Украине, пишет Bloomberg.



Брифинг состоится 19 апреля, сообщил представитель Демократической партии в Сенате, которому предоставили анонимность для обсуждения конфиденциального разбирательства.



Утечка документов Пентагона, возможно, самая серьезная, с которой США столкнулись за десятилетие, раскрыла подробности американских шпионских операций, а также оценки войны России против Украины. Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту раскрытия информации.



По данным Washington Post, предполагаемый источник утечки работал на военной базе. 20-летний "любитель оружия" поделился документами на популярной среди геймеров онлайн-платформе.