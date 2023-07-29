



Белый дом отрицает участие военных США в войне в Украине

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби опроверг участие американских кадровых военных в боевых действиях в Украине. Об этом он сказал во время телефонного брифинга, пишет Укринформ.



"В Украине нет американских сил, которые оказывали бы помощь Украине в боевых действиях или присутствовали бы на поле с украинскими силами", - подчеркнул официальный представитель администрации Байдена.



Вместе с тем, по словам Кирби, в Украине присутствует небольшое количество американских военнослужащих, охраняющих посольство США в Киеве, а также представляющих аппарат военных атташе Соединенных Штатов в Украине.



"Вооруженные силы США не принимают активного участия в боевых действиях в Украине или в поддержке боевых действий на территории Украины", - отметил он.

