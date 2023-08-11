



Байдену пригрозили "божьей карой" при вторжении в Нигер

Руководитель Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе пригрозила президенту США Джо Байдену "божьей карой" в случае "вторжения" в Нигер.



По его словам, если американские силы войдут в страну, это будет "равносильно борьбе с Богом" и приведет к третьей мировой войне.



Таким образом, он ответил на призыва и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд вернуть действующего президента, свергнутого хунтой, к власти.



По словам Айоделе, "вторжение" США в Нигер является "сатанинским и террористическим" актом, который вызовет "божью кару". Уточняется, будто президент США Джо Байден позволил народу Нигера самостоятельно решать свое будущее, а не навязывал ему возвращение демократии. Зато "вторжение" американцев создаст "новые проблемы" для мира во всем мире.



"Если США вторгнутся в Республику Нигер, это будет сатанинским и террористическим шагом. Это означает, что Джо Байден ищет Божьего гнева. Это средство начать третью мировую войну, против которой выступает Бог", - отметил пастор.

